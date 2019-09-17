Трамп рассказал о дефиците боеприпасов в США в начале своего президентства

ВАШИНГТОН, 17 сентября. /ТАСС/. Американский лидер Дональд Трамп рассказал в понедельник о дефиците боеприпасов в Соединенных Штатах в самом начале его президентства в 2017 году.

Выступая перед сторонниками в штате Нью-Мексико, глава государства сообщил, как в первые недели его нахождения в Белом доме министр обороны Джеймс Мэттис заявил ему: "Сэр, у нас очень мало боеприпасов". "Это ужасно!" - воскликнул Трамп.

"Я не виню его, я никого не обвиняю, но он мне это сказал, потому что мы находились в определенной ситуации с одной страной - я не буду говорить, с какой - у нас, возможно, мог быть конфликт", - продолжил президент, который также рассказал эту историю журналистам в Белом доме в понедельник.

"Сэр, если вы можете, отложите это [конфликт], потому что у нас очень мало боеприпасов", - процитировал президент бывшего министра обороны. Глава вашингтонской администрации тогда подчеркнул, что не хочет больше никогда слышать этих слов. "Ни один президент [США] никогда не должен слышать эти слова: "У нас мало боеприпасов <...> Я никогда больше не хочу оказаться в таком положении", - сказал глава Белого дома.

Он добавил, что в начале 2017 года ситуация была близка к отсутствию боеприпасов в стране. "У нас было очень мало [боеприпасов]. Я мог бы сказать жестче. Я не хочу говорить: "Не было боеприпасов". Но было близко к этому", - рассказал президент, добавив, что теперь у США "больше боеприпасов, больше ракет, больше танков, больше реактивных истребителей". "Когда я пришел сюда [в Белый дом], 50% наших реактивных истребителей не летали <...> Они были в плохом состоянии. И теперь у нас есть лучшие истребители в мире, и все хотят их купить", - добавил Трамп.

И хотя он отметил, что не хочет никого обвинять в этой ситуации, в то же время заявил, что "унаследовал [это] от прошлой администрации" 44-го президента США Барака Обамы и, "справедливости ради, от администрации перед президентом Обамой [43-го президента Джорджа Буша - младшего]".