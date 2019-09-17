"От этой встречи зависит, будет ли новый исход беженцев". СМИ об итогах саммита в Анкаре

Трехсторонняя встреча президентов России, Турции и Ирана в Анкаре стала одной из главных тем СМИ. В подборке ТАСС — некоторые комментарии мировых медиа о завершившемся саммите. Агентство Associated Press: "Лидеры Турции, России и Ирана объявили в понедельник, что наконец было достигнуто соглашение о формировании Конституционного комитета Сирии в качестве одного из шагов на пути к политическому урегулированию кризиса в стране, где уже девятый год идет гражданская война... Они не установили конкретные сроки работы комитета — об этом должны договориться представители правительства Сирии и оппозиции... Россия и Иран — ключевые союзники сирийского президента Башара Асада, в то время как Турция поддерживает повстанцев, которые стремятся свергнуть его... В целях борьбы с терроризмом и защиты гражданского населения лидеры также договорились способствовать снижению напряженности в провинции Идлиб — последнем оплоте повстанцев. Перемирие, установленное в конце августа, в целом соблюдается, несмотря на то, что оно периодически нарушается... Противостояние в Идлибе может привести к усилению потока беженцев в Турцию, которая уже приняла 3,6 млн сирийцев... Эрдоган ранее предупредил, что Турция может "открыть свои двери" для беженцев в Европу, если не получит необходимую поддержку со стороны Запада. Прошедшие в Анкаре в понедельник переговоры стали пятой встречей лидеров трех стран, которые поддерживают противоположные стороны конфликта в Сирии". Агентство Bloomberg: "Президент Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с лидерами Ирана и Турции, что Россия готова помочь Саудовской Аравии защитить себя, и предложил руководству этой страны купить зенитно-ракетную систему С-400... Эр-Рияд уже обсуждал с Россией возможность приобретения С-400, но заключение такой сделки может привести к санкциям со стороны США. Успешные усилия России, направленные на то, чтобы убедить администрацию президента Тайипа Эрдогана закупить С-400, вызвали разлад в отношениях между Вашингтоном и Турцией, которая является членом НАТО и давним союзником США. Реагируя на решение Анкары, администрация Дональда Трампа заблокировала участие Турции в производстве новейшего боевого самолета F-35 и возможность его приобретения". Радиостанция Voice of America: "Участники саммита — Реджеп Тайип Эрдоган, Хасан Роухани и Владимир Путин — сосредоточились на сотрудничестве, несмотря на глубокие расхождения в отношении будущего сирийской провинции Идлиб, последнего анклава сирийских мятежников... По мнению аналитиков, Роухани, Эрдоган и Путин предполагают, что Вашингтон втайне вынашивает планы создания независимого или по крайней мере автономного курдского государства. "Турция, Иран и Россия... ставят перед собой цель защитить территориальную целостность и суверенитет Сирии", — отметил профессор Месут Касин из стамбульского Университета Йедитепе. Аналитики считают, что связанная с курдскими формированиями тлеющая американо-турецкая напряженность облегчает для Путина достижение другой цели. "Конечная цель России — ослабление отношений между НАТО, США и Турцией", — сказал Касин. — Некоторые аналитики полагают, что Эрдоган может заключить сделку, отказавшись от оказания помощи мятежникам в Идлибе в обмен на поддержку со стороны России и Ирана в деле создания зоны безопасности на северо-востоке Сирии".

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Радиостанция RFE/RL: "Путин, Эрдоган и Роухани обсудили ситуацию в Идлибе, последнем оплоте мятежников. Они пообещали предотвратить ухудшение гуманитарного кризиса в этой провинции и договорились принимать меры, направленные на ослабление там напряженности... Россия и Иран поддерживают президента Башара Асада, в то время как Турция наряду с Соединенными Штатами, а также европейскими и арабскими союзниками выступает на стороне мятежников... Эрдоган говорил с иранским и российским лидерами о "зоне безопасности" в северной части Сирии, в которую переберутся до 3 млн беженцев, находящихся в настоящее время в Турции. Тем не менее в совместном заявлении не упоминаются планы Турции, и ни Путин, ни Роухани не комментировали их". Великобритания Вещательная корпорация Би-би-си: "Президент Турции заявил, что до 3 млн сирийских беженцев могли бы вернуться на родину, чтобы поселиться в "зоне безопасности" на севере страны. Эрдоган сказал, что эта зона, которая уже создается в партнерстве с США, должна быть расширена, чтобы добиться выполнения данной задачи. Эрдоган выступил с этими комментариями после переговоров в Анкаре с президентом России Владимиром Путиным и президентом Ирана Хасаном Роухани. Курды должны еще отреагировать на план Эрдогана, но они наверняка будут ожесточенно противодействовать ему". Франция Агентство AFP: "Турция, Россия и Иран, основные заинтересованные стороны конфликта в Сирии, в понедельник обязались предотвратить дальнейшее ухудшение гуманитарной ситуации в оплоте повстанцев Идлибе и защитить находящихся там мирных жителей. Эти обещания были отражены в совместном заявлении, обнародованном после саммита в Анкаре, в котором приняли участие президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент России Владимир Путин и президент Ирана Хасан Роухани... В то время как победа (президента Сирии) Башара Асада кажется все более очевидной, приоритетом для Анкары является защита от нового массового потока беженцев из Идлиба на северо-западе Сирии... Встреча на высшем уровне прошла на фоне усилий Турции и США по созданию буферной зоны к востоку от Евфрата, отделяющей турецкую границу от сирийских районов, контролируемых курдскими вооруженными формированиями, которые пользуются поддержкой Вашингтона и которых Анкара считает "террористами"... В понедельник Эрдоган подтвердил, что в одностороннем порядке установит такую "зону безопасности" в случае разногласий с США". Германия Газета Frankfurter Allgemeine Zeitung: "В понедельник турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган вновь оказался на большой сцене. В Анкаре он принимал иранского и российского лидеров. Сначала прошли двусторонние переговоры, а затем президенты встретились втроем и провели пятый по счету саммит по сирийской тематике за последние два года. Турция связывала с этим саммитом большие ожидания. Анкара обеспокоена обострением конфликта в Идлибе. По ее данным, около 600 тыс. сирийцев бежали от бомбардировок и выстроились в очереди на границе с Турцией. Турция границы закрыла и собирается противодействовать потоку беженцев... За темой формирования Конституционного комитета европейские государства следят со скепсисом. Даже если комитет будет сформирован, маловероятно, что он сможет начать политический процесс, который нужен Дамаску для международного признания и восстановления страны. Башар Асад — в числе тех, кто выступает против формирования данного комитета, так как, по всей видимости, боится потерять контроль над страной".

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