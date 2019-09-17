Глава МИД Украины выразил сомнение в возможности обмена по формуле "всех на всех"

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Формула обмена удерживаемыми лицами "всех на всех" не является жизнеспособной. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Украины Вадим Пристайко.

"Что касается обмена, то я вам скажу, что идеальная формула" всех на всех ", которая всем очень нравится, на самом деле не является жизнеспособной", - процитировало министра "Радио Свобода" во вторник.

Он пояснил, что причина невозможности проведения обмена в таком формате заключается в проблемах при согласовании списков. "Нужно очень четко согласовать, кто эти "все на все", - заметил министр. По его словам, порой "в этих списках появляются криминальные авторитеты, которых пытаются запихнуть как материал для обмена, а на самом деле, это люди, которые не имеют никакого отношения к конфликту". "Тогда эти списки не утверждаются", - отметил Пристайко.

На встрече Контактной группы 17 июля в Минске сторонами конфликта в Донбассе было согласовано решение об обмене 208 удерживаемых Киевом представителей ДНР и ЛНР на 69 украинских силовиков, содержащихся на территории республик. Из них 50 человек находятся в ДНР и 19 - в ЛНР. Представители республик Донбасса заявляли, что готовы осуществить этот обмен до конца сентября.

Близкий к мирному переговорному процессу директор Центра политической конъюнкуры Алексей Чеснаков считает, этот обмен "будет существенным шагом для дальнейшего урегулирования конфликта". "Данная позиция обсуждалась в Берлине 2 сентября на встрече помощников и политических советников глав государств "нормандской четверки", - сообщил он. - Насколько известно, она поддержана всеми участниками переговоров, а значит открыт дальнейший путь к обмену". В свою очередь 13 сентября полпред Киева в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины Леонид Кучма заявил, что не верит в скорый обмен пленными в Донбассе.

Последний крупный обмен пленными между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. Стороны заявляли о готовности продолжить обмен, но с тех пор он не проводился.