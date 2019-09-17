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Кризис на Украине
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Суд арестовал один из главных активов Порошенко

Речь идет о заводе "Кузница на Рыбальском"
Петр Порошенко Brendan Hoffman/Getty Images
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Петр Порошенко
© Brendan Hoffman/Getty Images

КИЕВ, 17 сентября. /ТАСС/. Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который входит в активы экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом во вторник сообщил юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президентства Виктора Януковича должность замглавы его администрации.

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"Печерский суд наложил арест на все недвижимое имущество и корпоративные права одного из главных активов Порошенко - завода "Кузница на Рыбальском", - написал он в своем Telegram-канале.

Портнов уточнил, что арест активов произошел по уголовному делу, которое было открыто на основании его заявления "о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов", добавив, что "главными фигурантами дела являются Порошенко и [украинский бизнесмен Сергей] Тигипко".

Порошенко на Украине фигурирует в ряде дел, в том числе о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в связи с его именем расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, экс-глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще одно расследуемое дело касается возможной причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из государственного концерна "Укроборонпром" в офшоры. 12 сентября правоохранительные органы Украины провели обыски в аэропорту Жуляны по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при выезде за рубеж. В начале августа стало известно о том, что Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента и приближенных к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб.

В новость были внесены изменения (14:03 мск) - добавлена информация по тексту.

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