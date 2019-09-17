AFP: США представят ГА ООН доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco

ТАСС, 17 сентября. /ТАСС/. Администрация США намерена на следующей неделе представить Генеральной Ассамблее ООН доказательства того, что атаки на нефтяные предприятия Саудовской Аравии были осуществлены с территории Ирана. Об этом во вторник сообщило Agence France-Presse (АFP) со ссылкой на источник в США.

По данным источника агентства, в Соединенных Штатах уверены, что для атаки были использованы крылатые ракеты.

В ночь на 14 сентября предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco на востоке королевства были атакованы беспилотниками. Ответственность за нападение взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах".

Госсекретарь США Майкл Помпео обвинил в причастности к атакам власти Ирана. В свою очередь иранский МИД назвал обвинения со стороны Помпео беспочвенными.