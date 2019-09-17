Трамп рассматривает более пяти человек на пост помощника по национальной безопасности

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуры более пяти человек на пост нового помощника по национальной безопасности вместо отправленного в отставку Джона Болтона. Соответствующее пояснение слов американского лидера опубликовал во вторник Белый дом.

Пресс-секретарь президента Стефани Гришэм отметила, что Трамп ранее перечислил имена ряда кандидатов, но это далеко "не полный список, и есть другие [кандидатуры], которые находятся на рассмотрении".

Ранее во вторник американский лидер в числе кандидатов на должность помощника по нацбезопасности назвал спецпредставителя США по делам заложников Роберта О'Брайена, отставного генерал-майора ВС США Рикки Уодделла, руководителя Национального управления ядерной безопасности при Министерстве энергетики США Лизу Гордон-Хэгерти, руководителя аппарата сотрудников Совета национальной безопасности США при Болтоне Фреда Флитца и советника по нацбезопасности вице-президента США Майкла Пенса Кита Келлогга. На прошлой неделе Трамп отправил своего помощника по нацбезопасности Джона Болтона в отставку. Президент объяснил свое решение тем, что тот делал большие ошибки и не находил общий язык с важными представителями вашингтонской администрации. Временно исполняющим помощника президента стал заместитель Болтона Чарльз Капперман.