Двенадцать друзей Дональда. Кто придет на смену Болтону?

"Встречайте разношерстную компанию, из которой Трамп может выбрать замену Болтону" — так озаглавлена заметка Politico, где перечисляются кандидаты на место помощника президента США по национальной безопасности. По данным издания, всего в списке более дюжины имен. Кто претендует на эту должность?
Майкл Помпео
Как говорят источники Politico, Трамп был недоволен Болтоном из-за того, что тот любил открыто полемизировать с президентом, если был несогласен с его действиями, и использовал для этого СМИ и другие средства. Помпео же действует по другой схеме, которая заслужила уважение Трампа: он может не соглашаться с президентом наедине, но никогда — на публике.
По слухам, именно из-за этого Трамп может назначить Помпео советником по национальной безопасности, а также сохранить его в качестве госсекретаря. Подобные прецеденты в истории США уже были: Генри Киссинджер сочетал обе позиции на втором сроке Ричарда Никсона.
К тому же скоро США плотно погрузятся в избирательную кампанию-2020, где каждый успех или провал во внешней политике может предопределить, останется ли Трамп президентом на второй срок. В этих условиях президенту выгоднее поставить на пост проверенного человека, то есть Помпео.
CNN подтверждает, что "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".
Politico пишет, что более вероятный вариант — то, что Трамп выберет кого-то, кто уже хорошо сработался с Помпео, например Стивена Бигэна или какого-нибудь другого сотрудника Госдепа.
Бигэн, Хук, Добрянски, Флейц
Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн был одним из фаворитов на должность американского посла в РФ. Его высоко ценят в Вашингтоне (хотя добиться серьезных прогрессов по денуклеаризации ему пока не удалось), у него большой опыт на российском направлении, он уже работал в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джордже Буше — младшем, а также был советником по вопросам внешней политики у нескольких членов Сената и Палаты представителей Конгресса США.
Другой кандидат — спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук. По данным источников CNN, он сам заинтересован в службе на этом посту и пользуется серьезным авторитетом в Белом доме. Хук стал заметной фигурой благодаря жестким действиям нынешней администрации в отношении Ирана, хотя долгое время, как утверждают журналисты, Трамп понятия не имел, кто он такой. Дипломат также приходится любимцем Джареда Кушнера — зятя и советника Трампа. Недавно Хук сопровождал обоих во время поездки на Ближний Восток. Помешать ему может возбужденное против него расследование о "политической мести" — тот якобы чинил различные препятствия другим сотрудникам Госдепа, чтобы продвинуться по карьерной лестнице.
В расширенном списке фигурируют американка украинского происхождения Пола Добрянски — единственная кандидатка на пост (все остальные — мужчины). Она работала заместителем госсекретаря во времена Буша-младшего, занималась на этом посту вопросами демократизации и глобализации. Также на рассмотрении Фред Флейц — бывший руководитель аппарата Болтона и экс-аналитик ЦРУ.
По словам Трампа, в его списке кандидатов "пять человек, которых я считаю очень высококвалифицированными, хорошие люди, с которыми я познакомился за последние три года".
"Дикие карты"
Вашингтонские инсайдеры называют гораздо больше потенциальных преемников Болтона. Среди них посол США в Германии Ричард Гренелл, помощник госсекретаря Роберт О'Брайен, советник вице-президента по нацбезопасности Кит Келлог, экс-заместитель советника президента по нацбезопасности Рики Уодделл. В списке есть два офицера в отставке, часто появляющихся на любимом телеканале Трампа Fox News, — Джек Кин и Дуглас Макгрегор.
К "диким картам", то есть более неожиданным кандидатурам относят Роба Блэра — советника по нацбезопасности и.о. руководителя аппарата сотрудников Белого дома Мика Малвэни. Туда же — посол США в Нидерландах Пит Хукстра, экс-замминистра финансов США Роберт Киммитт и старший директор Совета национальной безопасности по Азии Мэтт Поттингер.
Журналисты сходятся во мнении, что Трамп ищет человека, который, с одной стороны, обладает хорошим "политическим инстинктом", а с другой — не будет перечить главе государства. Такого человека найти будет непросто — как говорят источники Politico, даже те кандидаты, которые носили военную форму, не собираются "просто так соглашаться с Трампом по любому вопросу". Наверное, поэтому президент звонил своему бывшему советнику Герберту Макмастеру и признался, что ему его очень не хватает.
Артур Громов