Двенадцать друзей Дональда. Кто придет на смену Болтону?

"Встречайте разношерстную компанию, из которой Трамп может выбрать замену Болтону" — так озаглавлена заметка Politico, где перечисляются кандидаты на место помощника президента США по национальной безопасности. По данным издания, всего в списке более дюжины имен. Кто претендует на эту должность?

Майкл Помпео

Как говорят источники Politico, Трамп был недоволен Болтоном из-за того, что тот любил открыто полемизировать с президентом, если был несогласен с его действиями, и использовал для этого СМИ и другие средства. Помпео же действует по другой схеме, которая заслужила уважение Трампа: он может не соглашаться с президентом наедине, но никогда — на публике.

По слухам, именно из-за этого Трамп может назначить Помпео советником по национальной безопасности, а также сохранить его в качестве госсекретаря. Подобные прецеденты в истории США уже были: Генри Киссинджер сочетал обе позиции на втором сроке Ричарда Никсона.

К тому же скоро США плотно погрузятся в избирательную кампанию-2020, где каждый успех или провал во внешней политике может предопределить, останется ли Трамп президентом на второй срок. В этих условиях президенту выгоднее поставить на пост проверенного человека, то есть Помпео.

CNN подтверждает, что "Трамп обсуждает данную возможность с другими сотрудниками администрации". Как отмечает телеканал, пока нет ясности относительно того, "насколько серьезно рассматривается данная возможность".

Politico пишет, что более вероятный вариант — то, что Трамп выберет кого-то, кто уже хорошо сработался с Помпео, например Стивена Бигэна или какого-нибудь другого сотрудника Госдепа.

Бигэн, Хук, Добрянски, Флейц

Спецпредставитель США по КНДР Стивен Бигэн был одним из фаворитов на должность американского посла в РФ. Его высоко ценят в Вашингтоне (хотя добиться серьезных прогрессов по денуклеаризации ему пока не удалось), у него большой опыт на российском направлении, он уже работал в Совете национальной безопасности Белого дома при президенте Джордже Буше — младшем, а также был советником по вопросам внешней политики у нескольких членов Сената и Палаты представителей Конгресса США.