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Парламентские выборы в Израиле - 2019

Нетаньяху пообещал начать переговоры по созданию "сильного сионистского правительства"

ТЕЛЬ-АВИВ, 18 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил в среду, что в ближайшие дни начнет переговоры по созданию "сильного сионистского правительства", но призвал дождаться публикации официальных результатов парламентских выборов, состоявшихся 17 сентября.

"В ближайшие дни мы начнем переговоры, чтобы создать сильное сионистское правительство. Нам необходимо правительство, которое продолжит выступать за то, что Израиль - государство еврейского народа", - сказал Нетаньяху, выступая перед сторонниками в предвыборном штабе возглавляемой им партии "Ликуд". Его выступление транслировали основные каналы израильского ТВ.

Теги
ИзраильНетаньяху, БиньяминПарламентские выборы в Израиле - 2019
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