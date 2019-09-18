СМИ: парламент Эквадора проголосовал за выход страны из Союза южноамериканских наций

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 18 сентября. /ТАСС/. Национальная ассамблея (однопалатный парламент) Эквадора во вторник проголосовала за выход страны из Союза южноамериканских наций (УНАСУР). Об этом сообщила газета Comercio.

По ее информации, за решение, позволяющее правительству страны приступить к денонсации учредительного договора регионального блока, проголосовали 79 депутатов (при необходимых 70), 36 выступили против, четверо - воздержались. Выход страны из УНАСУР произойдет через шесть месяцев после окончания соответствующих процедур, как это предусмотрено учредительным документом. 11 марта Эквадор приостановил свое участие в деятельности организации.

Ранее о решении окончательно выйти из УНАСУР уже объявили Колумбия, Парагвай и Перу. Аргентина и Бразилия в апреле направили правительству Эквадора, являющемуся депозитарием договора, уведомление о своем выходе из блока, а Чили заявила о приостановке своего членства в объединении. В составе УНАСУР, созданного как региональное политическое и экономическое объединение государств Южной Америки в 2008 году, остаются Боливия, Венесуэла, Уругвай, Суринам и Гайана.

В марте президенты Аргентины, Бразилии, Колумбии, Парагвая, Перу, Чили и Эквадора подписали соглашении о создании нового регионального блока - Форума для развития Южной Америки (ПРОСУР).