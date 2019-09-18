СМИ: Эр-Рияд присоединится к коалиции США по охране судов в районе Персидского залива

ТАСС, 18 сентября. Власти Саудовской Аравии приняли решение присоединиться к международной коалиции по обеспечению безопасности морского судоходства в районе Персидского залива. Об этом в среду сообщает Саудовское агентство печати (SPA) со ссылкой на источник в оборонном ведомстве королевства.

Отмечается, что участники альянса обязуются гарантировать свободный и безопасный проход судов в Ормузском, Баб-эль-Мандебском и Оманском проливах, а также в Персидском заливе.

По информации агентства Associated Press, речь идет о коалиции, создаваемой США. На данный момент к ней примкнули Австралия, Бахрейн и Великобритания.

"Присоединение королевства к этой международной коалиции связано с поддержкой [Саудовской Аравией] региональных и международных усилий по предотвращению и противодействию угрозам морскому судоходству, защите международной торговли и обеспечению безопасности международной энергетической сети, а также поддержанию стабильности во всем мире".

Ситуация в зоне Персидского залива обострилась 19 июля, когда шедший под британским флагом танкер Stena Impero был задержан в Ормузском проливе силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана). Согласно заявлению КСИР, танкер задержали "в связи с нарушением международных правил" и сопроводили до берега для проверки. Госдепартамент объявил, что Вашингтон создает коалицию с целью обеспечения свободы судоходства в регионе Персидского залива. 23 июля госсекретарь Майкл Помпео предложил привлечь к участию в коалиции государства из разных регионов мира.