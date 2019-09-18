Президент Грузии объявила мораторий на помилование заключенных

ТБИЛИСИ, 18 сентября. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила мораторий на помилование заключенных до того, пока парламент не разработает законодательные изменения. О своем решении глава грузинского государства заявила в среду на чрезвычайном брифинге.

"Я выступила с инициативой пересмотреть правила помилования и разработать новые в парламенте. На эту тему уже состоялись консультации с председателем парламента. Мы еще с января готовили новые правила, - сказала Зурабишвили. - Наша версия будет передана главе парламента и, наверное, со следующей недели будет сформирована рабочая группа, в которую войдут все партии и четко сформируют те правила, которые больше не будут вызывать ажиотаж в обществе. Пока эти правила будут разрабатываться, я лично, исходя из создавшейся обстановки, объявляю для себя как президента мораторий на помилование".

По ее словам, помилование является гуманным актом, оно не может считаться оправдательным приговором или попыткой пересмотра решения суда.

28 августа Зурабишвили помиловала 34 заключенных по случаю праздника Успения Пресвятой Богородицы - Мариамоба. Во вторник грузинские СМИ узнали, что среди помилованных был Аслан Бежанидзе, которого Верховный суд Грузии в 2018 году признал виновным в убийстве внука известного грузинского академика Марики Лорткипанидзе Давида Отхмезури и приговорил к девяти годам тюрьмы. Бежанидзе убил Отхмезури в 2004 году, однако скрывался от правосудия в течение 12 лет. В начале сентября также выяснилось, что глава государства в список из 34 человек вписала и Рамаза Девадзе, который в 2015 году был осужден за убийство сотрудника МВД. Эти акты помилования вызвали большой ажиотаж в грузинском обществе. Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" выступила с инициативой внесения законодательных изменений в закон о помиловании.