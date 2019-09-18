Госдепартамент предупредил американцев об опасности поездок в Саудовскую Аравию

ТАСС, 18 сентября. Американским гражданам следует "проявлять повышенную бдительность" при совершении поездок в Саудовскую Аравию после того, как нефтяные объекты королевства были атакованы беспилотниками. Об этом говорится в обнародованном во вторник заявлении Госдепартамента.

В нем подчеркивается, что соответствующее предупреждение делается "ввиду угрозы террористических атак и запуска ракет и беспилотников с целью уничтожения объектов гражданской инфраструктуры" на территории королевства. "Террористические группы продолжают планировать атаки в Саудовской Аравии. Они могут наносить удары по местам скопления туристов, общественному транспорту, торговым центрам, правительственным объектам", - указал Госдепартамент США.

В предупреждении содержится рекомендация не посещать районы Саудовской Аравии, расположенные на расстоянии ближе 90 км от границы с Йеменом, поскольку в соседней стране "идет вооруженный конфликт".

В ночь на 14 сентября нефтяные объекты государственной компании Saudi Aramco на востоке королевства были атакованы беспилотными летательными аппаратами. В частности, нападению подверглись крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, а также НПЗ в районе Хурайс. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах".

16 сентября президент США Дональд Трамп обвинил в этих атаках Иран. Тегеран отверг такие обвинения. В Эр-Рияд вылетел госсекретарь США Майкл Помпео.