Парламентская оппозиция в Эстонии объявила бойкот премьеру

ТАЛЛИН, 18 сентября. /ТАСС/. Оппозиция в Рийгикогу (парламент Эстонии) объявила бойкот премьер-министру Юри Ратасу. Об этом сообщил в среду лидер Социал-демократической партии Индрек Саар.

"Мы неоднократно видели, когда задавали ему вопросы, что он, по сути, не руководит этим правительством, - сказал он порталу ERR. - Значит, будем задавать вопросы тем, кто им руководит".

"Ратас стал использовать такой покровительственный стиль общения, который неуместен в общении между взрослыми людьми", - добавил он.

По словам Саара, в ходе информационного часа правительства Эстонии в Рийгикогу в среду депутаты парламентских фракций оппозиционных Партии реформ и Социал-демократической партии не задали премьер-министру, лидеру Центристской партии Юри Ратасу ни одного вопроса. В результате в ходе инфочаса он ответил лишь на один вопрос, который задала ему лидер центристской фракции Керсти Сарапуу.

В прошлом году оппозиционные партии Рийгикогу (на тот момент это были Партия реформ, Свободная партия и Консервативная народная партия - прим. ТАСС) также объявляли бойкот прежнему правительству Юри Ратаса. Председатель Консервативной народной партии Март Хельме, который в нынешнем кабинете является главой МВД, обвинял тогда премьер-министра, что тот "издевается над депутатами, фракциями и другими партиями".