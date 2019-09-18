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Глава МИД Украины заявил о наличии новых подходов к вопросу об амнистии в Донбассе

КИЕВ, 18 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Вадим Пристайко заявил о наличии новых подходов к вопросу об амнистии в Донбассе. План украинского лидера Владимира Зеленского по решению конфликта исключает кровопролитие в регионе.

"Президент Зеленский в своем плане предлагает не разводить следующие участки, иначе мы будем разводить 300 лет, а развести сразу по всей линии соприкосновения", - сказал Пристайко в среду.

Как отмечается, Киев вернется к идее введения миротворцев в Донбасс в случае, если конфликт не разрешится путем переговоров в Минске.

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