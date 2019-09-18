США считают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты предполагают, что КНДР продолжает производство ядерного оружия. Об этом заявил в среду помощник госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихоокеанского региона Дэвид Стилуэлл на слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Конгресса США.

"Я предполагаю, что да, они производят", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос. Он также подчеркнул, что снятие санкций с Пхеньяна будет возможно лишь в случае достижения прогресса в денуклеаризации Корейского полуострова.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый американо-северокорейский саммит, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча на высшем уровне между КНДР и Соединенными Штатами прошла в Ханое 27 и 28 февраля. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать соглашение.

30 июня между ними прошла третья встреча, для которой была выбрана деревня Пханмунджом в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

На прошлой неделе КНДР опубликовала заявление заместителя министра иностранных дел Цой Сон Хи, которая подчеркнула, что северокорейские дипломаты готовы встретиться с представителями США в конце сентября. При этом она предупредила, что американской стороне необходимо изменить свой подход на предстоящих переговорах и предложить Пхеньяну "альтернативы, основанные на приемлемых расчетах".