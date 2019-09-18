Конституционный суд Румынии частично удовлетворил претензии премьера к президенту

БУХАРЕСТ, 18 сентября. /ТАСС/. Конституционный суд Румынии частично удовлетворил в среду жалобу премьер-министра Виорики Дэнчилэ (Социал-демократическая партия - СДП) против президента Клауса Йоханниса, который ранее ответил отказом на ее ходатайства о назначении временно исполняющих обязанности министров, об отставке и назначении новых министров. Об этом сообщило агентство Mediafax.

Конституционный суд постановил, что глава государства обязан издать декреты об отставке министров и о назначении временно исполняющих обязанности министров, а также мотивировать отказ назначить новых министров.

Президент в выступлении, транслировавшемся в среду основными телеканалами в прямом эфире, заявил, что решение Конституционного суда "не меняет политической ситуации, в которой находится правительство Румынии". "После выхода Альянса либералов и демократов (АЛДЕ) из коалиции состав правительства изменился, и премьер-министр обязан, согласно конституции, запросить в парламенте вотум доверия", - сказал он. Йоханнис добавил, что шаги по выполнению решения Конституционного суда будут сделаны им "после публикации и анализа его мотивировки".

В свою очередь, премьер-министр пообещала, что явится в парламент с предложением о новом составе правительства, для которого запросит вотум доверия. "У нас есть подтвержденное большинство [в парламенте], и мы не боимся этого голосования", - сказала она. Парламентская арифметика, однако, показывает, что после распада правящей коалиции и перехода АЛДЕ в оппозицию СДП потеряла большинство в парламенте, и сейчас социал-демократы ведут переговоры с другими партиями, стремясь вновь его себе обеспечить.

По причине начатой премьером реорганизации кабинета и ухода из коалиционного правительства трех министров АЛДЕ шесть министерств в Румынии в настоящее время не имеют руководителей, в том числе министерства внутренних дел, национального образования, юстиции, охраны окружающей среды, энергетики, по связям с парламентом, а также вакантна должность вице-премьера по экономическим проблемам.

В Румынии правоцентристский президент Йоханнис находится во враждебных отношениях с правящей СДП. Это политическое противостояние, принимающее самые разные формы, обостряется по мере приближения предстоящих в ноябре 2019 года в стране президентских выборов.