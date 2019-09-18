Al Jazeera: хуситы наносили удары по саудовским НПЗ из трех разных точек

ТАСС, 18 сентября. Атаки на объекты саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco были осуществлены усовершенствованными моделями беспилотников из трех различных точек. Об этом, как передал телеканал Al Jazeera, заявил в среду официальный представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Яхья Сариа.

"Атаки на саудовские объекты были совершены сторонниками "Ансар Аллах" из трех различных пунктов", - указал Сариа. По его словам, для этой операции хуситы "использовали усовершенствованные беспилотники". "Все они были закамуфлированы", - пояснил он.

Как указал представитель "Ансар Аллах", новые беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые участвовали в налете на объекты Saudi Aramco, "способны нести до 4-х ракет каждый". Эти беспилотники, по словам Сариа, "имеют дальность полета до 1,7 тыс. километров".

Официальный представитель хуситов заметил, что все представленные США и Саудовской Аравией материалы и фотографии последствий атак на предприятия Saudi Aramco, "являются подделкой". "На самом деле, - сказал Сариа, - разрушения на объектах, подвергшихся атакам БПЛА, гораздо более значительные".

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.

Вашингтон обвинил Тегеран в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии. МИД Ирана назвал это заявление безосновательным.