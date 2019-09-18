Советник Роухани: слова Эр-Рияда о причастности Ирана к атаке на НПЗ ничего не доказывают

ТЕГЕРАН, 18 сентября. /ТАСС/. Свидетельства представителей Эр-Рияда о причастности Тегерана к атакам на саудовские нефтяные объекты показывают то, что они ничего не знают. Такое мнение выразил в среду советник президента Ирана Хесамеддин Ашена.

"Пресс-конференция [саудовского Минобороны] доказала, что Саудовская Аравия ничего не знает о том, откуда были запущены ракеты и беспилотники. Также они не сумели объяснить, почему их оборонительные системы не смогли отразить атаку", - написал Ашена на своей странице в Twitter.

В среду Эр-Рияд обвинил в причастности к атакам Иран, предоставив ряд доказательств, но признав, что место запуска ракет до сих пор не установлено.

В ночь на 14 сентября предприятия Saudi Aramco на востоке страны были атакованы 10 беспилотными летательными аппаратами. Ответственность за это взяли на себя йеменские мятежники-хуситы из движения "Ансар Аллах". В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. После атак на них вспыхнул сильный пожар. Позднее власти заявили, что огонь был локализован.