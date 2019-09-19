Трюдо извинился за фотографию с черным гримом на лице после обвинений в расизме

ОТТАВА, 19 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения за то, что в 2001 году на одной из вечеринок нанес черный грим на лицо и надел белый тюрбан. Соответствующее заявление, которое транслировали все национальные телеканалы страны, он сделал на борту своего самолета в аэропорту Галифакса (провинция Новая Шотландия).

"В 2001 году на одной из вечеринок я был одет в костюм Аладдина, на лице у меня был макияж. Я глубоко сожалею об этом, я должен был тогда хорошо подумать, - сказал он. - Я прошу у канадцев за это прощения". Трюдо добавил, что 18 лет назад не думал, что такой костюм можно будет связать с расизмом. "Теперь я понимаю, что это не так", - сказал он. Глава правительства также подчеркнул, что "всю жизнь боролся с расизмом и был сторонником толерантности".

В среду журнал Time в своем Twitter опубликовал черно-белую фотографию 2001 года, на которой Трюдо стоит в окружении четырех женщин. На его голове белый тюрбан, а на лицо наложен черный грим. Снимок был сделан на закрытой вечеринке под названием "Арабская ночь" в канадской частной школе, где на тот момент преподавал Трюдо.