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В НАТО рассказали о событиях в "море Азимова"

Как утверждается в статье на сайте альянса, события в этом море "продемонстрировали необходимость того, чтобы военно-морские силы и силы НАТО могли находить методы для уничтожения мин". Где находится это море, в публикации не уточняется
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

ТАСС, 19 сентября. Пресс-служба НАТО опубликовала на своем сайте заметку, в которой упоминается некий географический объект "море Азимова". В публикации говорится об эксперте НАТО Поле Бекли, который рассуждает о современных вызовах для судоходства.

"Свобода доступа к морям очень важна для наших национальных экономик, инфраструктуры, свободы и образа жизни, - приводятся слова Бекли. - Мины и подводные лодки - эффективные пути по недопущению этой свободы доступа к морям". При этом авторы публикации замечают, что "недавние события в Персидском заливе и в море Азимова продемонстрировали необходимость того, чтобы военно-морские силы и силы НАТО могли находить методы для уничтожения мин".

В статье не уточняется, где находится "море Азимова", а также не объясняется, о каких именно событиях идет речь. На момент публикации заметка, в которой упоминается указанный географический объект, доступна на сайте НАТО.

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