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Президент Эстонии считает, что в ЕС устали от неспособности Украины провести реформы

По словам Керсти Кальюлайд, Киеву много лет дают одни и те же советы, однако результатов не видно
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд REUTERS/Ints Kalnins
Описание
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд
© REUTERS/Ints Kalnins

ТАЛЛИН, 19 сентября. /ТАСС/. Некоторые страны Евросоюза стали уставать от Украины, поскольку та не следует советам, которые ей дают. Об этом сказала президент Эстонии Керсти Кальюлайд.

"Да [усталость есть], - сказала она в интервью газете "Европейская правда". - Причина усталости в том, что мы много лет даем те же советы и не видим, чтобы Украина становилась менее коррумпированной, экономика - менее олигархической и так далее".

По мнению Кальюлайд, новая украинская власть должна показать, что развитие страны теперь пойдет быстрее. "Хочу подчеркнуть: это не значит, что до сих пор ничего не делалось, - сказала президент. - Напротив, реформы, проведенные за прошлые годы, создали фундамент для того, чтобы сейчас получить результат".

Она заявила, что Украине следует действовать так же, как в свое время делала Эстония, когда стремилась к членству в ЕС. "Делайте то, что вы должны делать на пути к ЕС, ведь в любом случае должны это делать, - сказала Кальюлайд. - Вам нужно изменить экономический климат, нужно честное правосудие независимо от обстоятельств".

Президент Эстонии также дезавуировала сделанное ранее главой МВД, лидером Консервативной народной партии Мартом Хельме заявление о возможной отмене безвизового режима для граждан Украины в Эстонии. "Прежде всего, это - новая партия, которая впервые в правительстве, и мы должны простить им их некомпетентность, - сказала президент Эстонии. - В конце концов, безвиз - это режим между ЕС и Украиной, а не между Украиной и Эстонией, и этого, я думаю, достаточно для ответа".

Теги
ЭстонияУкраинаКальюлайд, Керсти
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