Парламент Молдавии лишил неприкосновенности депутата партии Плахотнюка

КИШИНЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Парламент Молдавии по запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу лишил депутатской неприкосновенности депутата от бывшей правящей Демократической партии Владимира Чеботаря. За это проголосовали 53 из 101 депутата.

"Снятие иммунитета необходимо для проведения расследования о нарушениях закона при концессии Кишиневского международного аэропорта. Чеботарь входил в состав юридической комиссии, которая подготовила договор концессии", - сказал Робу, выступая перед депутатами. Депутаты отложили голосование по лишению неприкосновенности депутата от партии Шора Петра Жардана, который занимал должность директора аэропорта, а после - администратора компании Avia Invest, которая получила его в концессию. На него также поступил запрос прокурора, но депутаты отложили свое решение в связи с его отсутствием на заседании.

На прошлой неделе Агентство публичной собственности Молдавии подало в суд иск против компании Avia Invest, в котором потребовало признать недействительным договор о концессии аэропорта Кишинева от 30 августа 2013 года. В правительстве считают, что он был заключен с многочисленными нарушениями действующей нормативной базы, а также в ущерб интересам государства.

Единственную в Молдавии воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет компании Компания Avia Invest. Компания должна была инвестировать в развитие порядка €245 млн, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Первоначально учредителями Avia Invest являлись российские компании - "Коломенский завод" (входит в "Трансмашхолдинг") и "Хабаровский аэропорт". Однако, недавно компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd сообщила о покупке 95% акций Avia Invest, что подвергло критике правительство, которое ранее потребовало приостановить сделки, касающиеся аэропорта.