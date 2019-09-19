Президент Нигера примет участие в саммите Россия - Африка

МОСКВА, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Нигера Махамаду Иссуфу принял приглашение посетить первый в истории саммит Россия - Африка. Об этом сообщил в четверг глава МИД Нигера Калла Анкурао на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Мы заверили российскую сторону, что наш президент Махамаду Иссуфу безусловно приедет на сочинский форум Россия - Африка", - сказал дипломат. - Надеюсь, это станет поводом для личной встречи с российским президентом, что могло бы помочь нам консолидировать все те идеи, которые мы предлагаем для развития двусторонней повестки".

23-24 октября в Сочи пройдут саммит и экономический форум Россия - Африка. На саммит приглашены руководители более 50 государств континента, более 40 из них уже подтвердили свое участие.