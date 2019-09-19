Экс-замглавы администрации президента Украины: Порошенко знал о готовящемся аресте активов

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Юрист Андрей Портнов, занимавший во времена президента Виктора Януковича должность замглавы его администрации, заявил, что экс-президент Петр Порошенко, предвидя арест своих активов, снял наличные в банке, а также переоформил имущество. Об этом Портнов сообщил в своем телеграм-канале в четверг.

"Опасаясь ареста счетов и активов, Порошенко не только снял $34 млн наличными в Международном инвестиционном банке, но еще и прямо перед решением об аресте его активов, откуда-то владея тайной следствия, переоформил 115 тыс. кв. м недвижимости компании "Кузница на Рыбальском" на подконтрольное себе ООО "Буд-Реновация",- написал он.

При этом Портнов упомянул имя соратника Порошенко - до недавнего времени занимавшего должность генерального прокурора Украины Юрия Луценко. "Эту сделку совершил киевский нотариус А.С. Литвин после того, как следователи обратились в возглавляемую на тот момент Луценко прокуратуру с ходатайством об аресте активов Порошенко",- отметил юрист. Портнов пообещал в ближайшее время инициировать "арест переукраденного Порошенко имущества", а также уголовное дело в отношении экс-президента о нарушении тайны следствия, "которое привело к временной потере этих активов".

17 сентября Портнов сообщал, что Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество и корпоративные права завода "Кузница на Рыбальском", который юрист назвал одним из главных активов Порошено. Портнов уточнил, что арест активов произошел по уголовному делу, которое было открыто на основании его заявления "о легализации и отмывании преступных доходов и неуплате налогов", добавив, что "главными фигурантами дела являются Порошенко и [украинский бизнесмен Сергей] Тигипко".

Порошенко на Украине фигурирует в ряде дел, в том числе о государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в связи с его именем расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел касается "Кузницы на Рыбальском", этот завод являлся одним из крупнейших активов Порошенко. По неофициальной информации, бывший глава государства фиктивно продал его украинскому бизнесмену Сергею Тигипко. Дело о продаже завода возбуждено по подозрению в уклонении от уплаты налогов и дальнейшей легализации доходов, полученных преступным путем.

Еще одно расследуемое дело касается возможной причастности экс-президента, а также бывшей главы Нацбанка (НБУ) Валерии Гонтаревой и ряда других лиц к выводу средств из госконцерна "Укроборонпром" в офшоры. А 12 сентября правоохранительные органы Украины провели обыски в киевском аэропорту Жуляны по делу об использовании Порошенко поддельных паспортов при выезде за рубеж. В начале августа стало известно о том, что Государственное бюро расследований Украины зарегистрировало уголовное дело, которое касается возможной поездки экс-президента и приближенных к нему лиц на Мальдивы по поддельным документам в 2018 году при содействии таможенной и пограничной служб.