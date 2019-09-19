Европарламент призвал наказать виновных в преступлениях против рохинджа в Мьянме

ПАРИЖ, 19 сентября. /ТАСС/. Европарламент (ЕП) призвал власти Мьянмы обеспечить независимое расследование нарушений прав человека в контексте ситуации с народностью рохинджа и указал на необходимость привлечения виновных к ответственности. Соответствующая резолюция была принята в четверг на пленарной сессии ЕП в Страсбурге.

За документ проголосовали 546 депутатов, 12 выступили против, еще 94 воздержались.

"Выражаем сильнейшую обеспокоенность в связи с продолжающимся конфликтом, насилием и сообщениями о насильственных действиях на гендерной и сексуальной основе, осуждаем нарушения международного гуманитарного права и призываем правительство Мьянмы <...> немедленно положить конец насилию <...> против представителей народности рохинджа, - говорится в резолюции. - Призываем правительство и вооруженные силы страны обеспечить вызывающее доверие независимое расследование предполагаемых серьезных и систематических нарушений прав человека", - говорится в тексте резолюции.

Депутаты также настаивают на признании права на гражданство Мьянмы представителей этой народности и невоспрепятствовании возвращению на родину всех беженцев, которые пожелают это сделать. ЕП приветствовал санкции Евросоюза в отношении военнослужащих, полицейских и чиновников в Мьянме, призвал пристально контролировать выполнение ограничительных мер в отношении этих лиц. Также авторы документа призвали страны - участницы Евросоюза поддержать принятие резолюции о ситуации в этой стране на ближайшей сессии Совета ООН по правам человека.

Ранее в понедельник в Женеве был опубликован доклад Международной независимой миссии по установлению фактов, в котором говорится, что положение народности рохинджа в Мьянме за минувшие 12 месяцев ухудшилось, и что против них совершаются действия, которые могут квалифицироваться как преступления против человечности и геноцид. Спецдокладчик по Мьянме Янги Ли заявила на 42-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, что около 65 тыс. жителей Мьянмы были вынуждены покинуть с начала этого года свои дома в штатах Ракхайн и Чин в результате конфликта.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами. Согласно официальным данным, новая волна насилия привела к гибели более 400 человек, более 740 тысяч рохинджа, по оценкам ООН, бежали в Бангладеш.