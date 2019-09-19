СМИ: президент Израиля начнет консультации по формированию коалиции в воскресенье

ТЕЛЬ-АВИВ, 19 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин начнет в воскресенье консультации с руководством прошедших в Кнессет 22-го созыва партий, после чего продолжит переговоры с лидерами партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и центристского блока "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем. Об этом сообщает в четверг государственное израильское радио Kan.

Ранее Ривлин приветствовал призыв премьера Нетаньяху к его основному сопернику на состоявшихся 17 сентября повторных парламентских выборах Ганцу о создании правительства широкого единства. Лидер "Кахоль-Лаван" вслед за этим на пресс-конференции в Тель-Авиве заявил, что сам создаст и возглавит широкое либеральное правительство единства, но не стал говорить, что принимает предложение лидера "Ликуд". В ответ Нетаньяху заявил, что "удивлен и разочарован" отказом руководства центристского блока от встречи для обсуждения формирования широкого правительства.

По последним данным, после подсчета 97% голосов "Кахоль-Лаван" получает 33 места из 120 в Кнессете, партия "Ликуд" - 31. Блок правых партий, на которые может опереться Нетаньяху для создания коалиции, может рассчитывать на 55 мест в парламенте, а центристские и левые партии во главе с "Кахоль-Лаван" - 57 мест, отмечает газета Haaretz. При этом для формирования устойчивой коалиции необходимо минимальное большинство в 61 из 120 депутатских мандатов в Кнессете 22-го созыва.

По закону, президент Ривлин по итогам выборов должен поручить одному из депутатов Кнессета сформировать новое правительство в течение 42 дней. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, при условии, что он в состоянии собрать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Для определения депутата, которому будет поручено формирования кабинета, Ривлин по закону проводит консультации с лидерами прошедших в парламент партий.