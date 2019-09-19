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Госдеп: США по-прежнему считают переговоры с талибами путем к миру в Афганистане

Консультации относительно того, как лучше всего двигаться вперед, продолжаются в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 19 сентября. /ТАСС/. Американская администрация по-прежнему считает, что путем к прочному миру в Афганистане являются переговоры с радикальным движением "Талибан" (запрещено в России). Об этом заявила в четверг и.о. помощника госсекретаря США по делам Южной и Центральной Азии Элис Уэллс.

"Мы продолжаем считать, что политическое урегулирование между афганцами, достигнутое посредством переговоров, остается наилучшим путем к прочному миру в Афганистане", - говорится в тексте вступительного слова американского дипломата, подготовленного к ее участию в слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

"Консультации относительно того, как лучше всего двигаться вперед, продолжаются в правительстве США", - отметила Уэллс, имея в виду решение американского президента Дональда Трампа прервать мирные переговоры с талибами.

Теги
АфганистанСШАТрамп, Дональд
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