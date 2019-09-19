США выдали Роухани и Зарифу визы для участия в ГА ООН в Нью-Йорке

ООН, 19 сентября. Власти США выдали президенту Ирана Хасану Роухани и министру иностранных дел этой страны Джаваду Зарифу визы для посещения предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет в Нью-Йорке на следующей неделе. Об этом ТАСС сказал в четверг представитель постпредства Ирана при ООН Алиреза Мирусефи.

В свою очередь официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави в Twitter подтвердил намерения Зарифа отправиться на Генассамблею ООН. "Министр иностранных дел [Ирана] Джавад Зариф утром в пятницу (20 сентября - прим. ТАСС) отправится в Нью-Йорк для посещения 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН", - написал он.

В среду агентство ИСНА сообщило, что президент Ирана может не посетить Генассамблею ООН в Нью-Йорке в конце сентября, если в ближайшие часы США не выдадут членам иранской делегации визы. Отсутствие виз подтвердил также глава МИД Ирана.

В четверг Зариф заявил, что Соединенные Штаты уклоняются от обязательств по выдаче виз участникам предстоящей сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Характеризуя действия Вашингтона, который до сих пор не выдал въездные визы делегации Ирана, участвующей в сессии Генассамблеи, Зариф привел пример Нельсона Манделы, который, по словам министра, до 2008 года находился в списке террористов, а через 15 лет получил Нобелевскую премию мира.