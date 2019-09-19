США усилят поддержку Нигеру в сфере противодействия угрозам безопасности

ТАСС, 20 сентября. Власти США намерены усилить поддержку Нигеру в сфере противодействия угрозам безопасности со стороны террористов. Об этом, как передает агентство France Presse, заявил в столице Нигера, Ниамее, глава Африканского командования Вооруженных сил США (АФРИКОМ) генерал Стивен Таунсенд.

Его принял президент Нигера Махамаду Иссуфу. В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности в зоне африканского Сахеля, наблюдения и разведки, сбора и обмена оперативной информацией в рамках реализации антитеррористических мер.

"США намерены усилить и снабдить оборудованием силы обороны и безопасности Нигера для противодействия региональным угрозам и сдерживания преступной активности", - отметил руководитель АФРИКОМ. В программе визита Таунсенда в Нигер значится посещение им американских военных баз близ Ниамея и в области Агадез.

О том, что в Нигере находятся американские военные, широкой общественности стало известно в октябре 2017 года, когда у селения Тонго-Тонго (близ границы с Мали) в засаду попал отряд, состоявший из солдат США и Нигера. В результате боя с экстремистами погибли четверо американских военнослужащих.

АФРИКОМ, начавшее официально действовать с октября 2008 года, было создано Минобороны Соединенных Штатов для координации действий американских ВС в кризисных районах африканского континента. Штаб-квартира командования находится в Штутгарте (Германия).