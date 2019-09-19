ГП Венесуэлы обнародовала новые фото Гуайдо с членами колумбийского наркокартеля

КАРАКАС, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Венесуэлы предоставила общественности новые фото лидера оппозиции страны Хуана Гуайдо с представителями занимающейся наркоторговлей бандой "Растрохос", действующей в Колумбии. Об этом сообщил в четверг глава ведомства Тарек Вильям Сааб в эфире государственного телевидения страны.

"Человек на этой фотографии - гражданин Колумбии по прозвищу Менор. Товарищи по военизированной группировке наркоторговцев "Растрохос" пытались найти его, чтобы убить, но не смогли и убили его родителей и родных. Гипотеза следствия в том, убийства совершены, чтобы заставить его молчать о связи Гуайдо с "Растрохос", - отметил Сааб. На предоставленных ведомством фотографиях расположен Гуайдо вместе с одним из предполагаемых главарей ячеек банды, ответственных за похищение людей на территории штата Тачира.

Неделю назад ведомство начало расследование в отношении Гуайдо по подозрению в связях с колумбийской бандой "Растрохос". Ранее ряд СМИ, в том числе испанская газета El Pais, опубликовал фотографии Гуайдо с членами "Растрохос". Как отметил Сааб, колумбийская полиция подтвердила, что на снимках изображены одни из главарей банды. По его словам, у венесуэльского следствия также есть данные о том, что "Растрохос" помогли Гуайдо пересечь границу в феврале, чтобы он мог посетить город Кукута в Колумбии, несмотря на то, что суд запретил ему выезжать из страны.

Ситуация в Венесуэле обострилась после того, как 23 января этого года Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились участники Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.