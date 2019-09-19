Эспер назвал долгосрочной миссией Пентагона обеспечение кибербезопасности выборов в США

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Обеспечение кибербезопасности проводимых в Соединенных Штатах выборов является "долгосрочной миссией" Министерства обороны США. Об этом сообщил в четверг глава Пентагона Марк Эспер, выступая на второй ежегодной Национальной конференции по кибербезопасности.

"Я считаю кибербезопасность выборов [в США] долгосрочной миссией министерства обороны, - сказал руководитель военного ведомства. - Наши противники будут продолжать делать своей мишенью наши демократические процессы - это реальность, в которой мы сегодня живем. Защита от этих угроз требует постоянной бдительности". Эспер указал на необходимость Минобороны прикладывать больше усилий, а не "просто играть в обороне на линии ворот".

"Мы должны оставаться способными адаптироваться [к этим угрозам] и продолжать совершенствовать свой потенциал, - отметил министр. - Это уже происходит в рамках подготовки к выборам 2020 года. <...> Наши противники пытаются помешать нашему экономическому процветанию и подорвать демократические институты". Он обвинил "противников США" в намерении "похитить секретную информацию Минобороны с целью подорвать военные преимущества" страны. По словам главы Пентагона, "сейчас операции влияния против американцев проводятся в немыслимых ранее масштабах". "Минобороны играет важную роль в защите американского народа от этой дезинформации, в частности, что касается сохранения целостности наших демократических выборов", - сказал Эспер.

По версии Эспера, Россия, Иран, Китай и КНДР "рассматривают кибервойну как способ противодействия Соединенным Штатам". При этом министр обороны назвал РФ и КНР "стратегическими конкурентами" США.

Ранее в четверг лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса США Митч Макконнелл заявил, что поддержит инициативу, направленную на выделение $250 млн на обеспечение кибербезопасности американских выборов. В случае одобрения эти средства будут направлены властям штатов для улучшения их систем голосования и предотвращения иностранного вмешательства. Ранее Макконнелл заблокировал аналогичную инициативу, после чего его обвинили в поддержке России.