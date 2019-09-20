В Колумбии заявили, что представят доказательства связи повстанцев с Мадуро на ГА ООН

ТАСС, 20 сентября. Колумбийская делегация во главе с президентом Иваном Дуке представит доказательства связи повстанческих организаций с администрацией главы Венесуэлы Николаса Мадуро в рамках 74-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН. Об этом заявил глава МИД Колумбии Карлос Ольмес Трухильо в интервью агентству EFE, которое было опубликовано в четверг.

"У Колумбии есть доказательства [связи]. Они вместе с тем, что мы уже обнародовали, будут доведены [президентом] Дуке до международного сообщества на Генеральной Ассамблее для защиты наших национальных интересов", - сказал Трухильо.

В конце августа на видеохостинге YouTube был размещен видеоролик с выступлением одного из лидеров леворадикальной группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии" (РВСК) Лусиано Марина Аранго, более известного под псевдонимом Иван Маркес, во время которого он объявил о намерении части бывших повстанцев вернуться к вооруженной борьбе. На записи видно, что лидера РВСК окружают несколько десятков мужчин и женщин с оружием и в камуфляже. Маркес в своей речи утверждал, что видео было снято в Колумбии. В Боготе в свою очередь заявили, что запись была сделана в Венесуэле, а власти этой страны якобы оказывают повстанцам поддержку. Каракас отрицает эти обвинения.