Дым над Южной Америкой: грозят ли Бразилии санкции за пожары в Амазонии?

В докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном 16 сентября, названы виновники пожаров, продолжающихся в амазонской сельве. Лес поджигают и корчуют мафиозные сети, а "зеленый свет" их преступной деятельности якобы дают власти страны. Обвинения HRW перекликаются с упреками, которые выдвинул в конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отказался подписывать торговый договор с южноамериканскими странами, чтобы финансово наказать Бразилию, а его бывший министр экологических преобразований Николя Юло призвал к введению особых, никогда в истории не применявшихся "зеленых" санкций против южноамериканского государства.
Повернись к лесу передом
Опасность международного вмешательства нависла над Бразилией в середине лета, когда о беспрецедентных пожарах заговорили СМИ. Мир испугало уничтожение сельвы — девственных лесов Амазонии, которые часто называют легкими планеты. При избранном в конце прошлого года президенте Жаире Болсонару разрушение экосистемы пошло ускоренными темпами. Год назад выжженная зона на месте лесов охватывала 3337 кв. км. Сегодня ее площадь — 6404 кв. км.
"Уничтожение сельвы ведут мафиозные группировки, не останавливающиеся перед запугиванием и актами насилия против тех, кто встал на их пути, будь то местные жители — индейцы, общины аборигенов, экологи или представители правопорядка", — рассказал в разговоре с ТАСС автор доклада HRW Сезар Муньос. По его словам, результатом становится беспрецедентное уничтожение живой природы. "За восемь месяцев этого года территория, на которой больше не растет лес, увеличилась почти вдвое по сравнению с тем, что было. Дела идут все хуже с 2012 года, когда бюджеты государственных агентств, занятых сохранением леса, стали урезать, а сотрудников сокращать", — говорит Муньос.
В представленном им докладе ответственность возлагается на президента Болсонару, который якобы поощряет поджигателей, сократив выписку штрафов за незаконную вырубку леса. Однако не только преступники оказались в выигрыше. Выгоду от этой меры извлекает и часть местных жителей — прежде всего те, кто хотел бы воспользоваться обезлесением, чтобы засеять плодородную почву, отнятую пожарами у природы.
Вслед за Трампом
В ходе своей предвыборной кампании президент Болсонару обращался именно к этим избирателям. Политик давал обещание "убрать препятствия" к предпринимательской деятельности, которые видел в "драконовских" природоохранных правилах. Государственные ведомства, проводящие их в жизнь, он называл "фабриками по выписыванию штрафов", а экологических активистов сравнивал с исламскими радикалами. После прихода к власти слова свои Болсонару сдержал: количество штрафов за незаконную вырубку леса за первые восемь месяцев этого года сократилось на 38%.
С точки зрения властей, некоммерческие организации, изучающие, документирующие и публично осуждающие уничтожение сельвы, сдерживают экономический рост в Бразилии. Болсонару не раз обвинял их в фальсификации данных и по крайне мере единожды — в намеренной организации поджогов. В ходу у властей теория, что правозащитники действуют небескорыстно. "Идеология "глобального потепления" ведет к удушению экономического роста в капиталистических и демократических странах, зато очень благоприятствует развитию Китая", — высказался на эту тему глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.
Позиция Араужу не случайно перекликается с точкой зрения Дональда Трампа, написавшего то же самое в своем твите в 2012 году. Во внешней политике Болсонару ориентируется на Вашингтон, почти все подходы которого разделяет. В 2018 году Трамп вывел свою страну из Парижского соглашения по климату, и бразильский лидер обещал сделать то же самое. На помощь Трампа и сегодня надеются бразильские власти. Ведь без нее вокруг страны рискует сомкнуться кольцо международного давления.
Точно ли ваш лес?
Резкие выступления и крайний скептицизм Болсонару сделали из него уязвимую фигуру, не любимую мировыми СМИ. На эпатаж политика медиа охотно отвечают эпатажем. В августе 2019 года крупная швейцарская газета Le Temps напечатала статью, в которой предлагалось "гуманитарное вторжение" в Бразилию с целью спасения гибнущего леса. Колонка резонировала с предложением президента Макрона задуматься над "международным статусом для крупнейшего в мире тропического леса" — другими словами, изъять его из исключительно бразильского суверенитета.
Макрон — не единственный, кто вскользь затронул взрывоопасную тему. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал драму амазонской сельвы "международным кризисом". Логика, стоящая за этим утверждением, испугала бразильцев. Те не успели забыть, как в 1992 году президент Франции Франсуа Миттеран заявил, что Амазония слишком важна для человечества, чтобы "оставить ее только южноамериканским странам", и замечание Шарля де Голля, отказавшего Бразилии в праве называться "серьезной страной".
Если любые перспективы вторжения выглядят фантастическими, то Бразилия вполне может подвергнуться торговым ограничениям, ведь в их поддержку выступает европейское аграрное лобби. Президент Болсонару ведет борьбу за беспошлинный допуск бразильского мяса на рынок ЕС, что не на шутку тревожит местных фермеров. Пожары в Амазонии дали им в руки козырь. Прислушавшись к своим агропроизводителям, Макрон объявил, что больше не поддерживает торговое соглашение со странами Южной Америки, входящими в блок Mercosur. Главной из них является Бразилия.
"Амазония — не международное достояние"
Однако и сам президент Болсонару извлекает выгоду из сложившейся ситуации. На фоне падающего рейтинга (в августе он снизился до 30%) глава государства сосредоточился на защите суверенитета. Независимости Бразилии он посвятил свое выступление в сентябре 2019 года на форуме стран Южно-Американского региона. В этом кругу Болсонару может рассчитывать на поддержку, ведь лесные пожары — бич не только его родины, но и других стран континента, включая Боливию и Парагвай.
"Мы должны занять непреклонную позицию в том, что касается нашей самостоятельности. Мы должны защищать ее, чтобы каждая страна могла на своей территории проводить наилучшую политику и не отдавать Амазонию в руки других стран. Этот международный скандал послужил только одной цели: позволил лидеру одной великой державы атаковать Бразилию и поставить под угрозу наш суверенитет. Французский президент действовал слишком поспешно, но план превратить Амазонию в международное достояние до сих пор на повестке дня", — заявил Болсонару.
Заместитель главы Института Латинской Америки РАН Борис Мартынов считает, что к риторике президента следует отнестись серьезно: Болсонару может быть обеспокоен. "Если мы посмотрим на программу перевооружения Бразилии, принятую десять лет назад, то можем обнаружить любопытные вещи. Страна собирается создавать мощные вооруженные силы, которые будут включать современные танки и атомную подводную лодку. А еще интересно, что в сопровождающих документах упоминается угроза со стороны государств, располагающих военным превосходство над Бразилией. Как все понимают, в Южной Америке таких стран нет".
По мнению Мартынова, Москве стоит присмотреться к стране, которая наряду с нашей входит в блок БРИКС. "Россия и Бразилия в каком-то смысле в одной лодке. Ведь такие нотки, как по поводу бразильской Амазонии, проскальзывают у политиков и политологов за рубежом и в отношении нашей Сибири, что небезопасно", — заключил специалист в разговоре с ТАСС.
Игорь Гашков