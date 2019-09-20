Дым над Южной Америкой: грозят ли Бразилии санкции за пожары в Амазонии?

Опасность международного вмешательства нависла над Бразилией в середине лета, когда о беспрецедентных пожарах заговорили СМИ. Мир испугало уничтожение сельвы — девственных лесов Амазонии, которые часто называют легкими планеты. При избранном в конце прошлого года президенте Жаире Болсонару разрушение экосистемы пошло ускоренными темпами. Год назад выжженная зона на месте лесов охватывала 3337 кв. км. Сегодня ее площадь — 6404 кв. км .

В докладе правозащитной организации Human Rights Watch (HRW), опубликованном 16 сентября, названы виновники пожаров, продолжающихся в амазонской сельве. Лес поджигают и корчуют мафиозные сети, а "зеленый свет" их преступной деятельности якобы дают власти страны. Обвинения HRW перекликаются с упреками, которые выдвинул в конце августа президент Франции Эмманюэль Макрон. Он отказался подписывать торговый договор с южноамериканскими странами, чтобы финансово наказать Бразилию, а его бывший министр экологических преобразований Николя Юло призвал к введению особых, никогда в истории не применявшихся "зеленых" санкций против южноамериканского государства.

"Уничтожение сельвы ведут мафиозные группировки, не останавливающиеся перед запугиванием и актами насилия против тех, кто встал на их пути, будь то местные жители — индейцы, общины аборигенов, экологи или представители правопорядка", — рассказал в разговоре с ТАСС автор доклада HRW Сезар Муньос. По его словам, результатом становится беспрецедентное уничтожение живой природы. "За восемь месяцев этого года территория, на которой больше не растет лес, увеличилась почти вдвое по сравнению с тем, что было. Дела идут все хуже с 2012 года, когда бюджеты государственных агентств, занятых сохранением леса, стали урезать, а сотрудников сокращать", — говорит Муньос.

В представленном им докладе ответственность возлагается на президента Болсонару, который якобы поощряет поджигателей, сократив выписку штрафов за незаконную вырубку леса. Однако не только преступники оказались в выигрыше. Выгоду от этой меры извлекает и часть местных жителей — прежде всего те, кто хотел бы воспользоваться обезлесением, чтобы засеять плодородную почву, отнятую пожарами у природы.

Вслед за Трампом

В ходе своей предвыборной кампании президент Болсонару обращался именно к этим избирателям. Политик давал обещание "убрать препятствия" к предпринимательской деятельности, которые видел в "драконовских" природоохранных правилах. Государственные ведомства, проводящие их в жизнь, он называл "фабриками по выписыванию штрафов", а экологических активистов сравнивал с исламскими радикалами. После прихода к власти слова свои Болсонару сдержал: количество штрафов за незаконную вырубку леса за первые восемь месяцев этого года сократилось на 38%.

С точки зрения властей, некоммерческие организации, изучающие, документирующие и публично осуждающие уничтожение сельвы, сдерживают экономический рост в Бразилии. Болсонару не раз обвинял их в фальсификации данных и по крайне мере единожды — в намеренной организации поджогов. В ходу у властей теория, что правозащитники действуют небескорыстно. "Идеология "глобального потепления" ведет к удушению экономического роста в капиталистических и демократических странах, зато очень благоприятствует развитию Китая", — высказался на эту тему глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу.

Позиция Араужу не случайно перекликается с точкой зрения Дональда Трампа, написавшего то же самое в своем твите в 2012 году. Во внешней политике Болсонару ориентируется на Вашингтон, почти все подходы которого разделяет. В 2018 году Трамп вывел свою страну из Парижского соглашения по климату, и бразильский лидер обещал сделать то же самое. На помощь Трампа и сегодня надеются бразильские власти. Ведь без нее вокруг страны рискует сомкнуться кольцо международного давления.

Точно ли ваш лес?

Резкие выступления и крайний скептицизм Болсонару сделали из него уязвимую фигуру, не любимую мировыми СМИ. На эпатаж политика медиа охотно отвечают эпатажем. В августе 2019 года крупная швейцарская газета Le Temps напечатала статью, в которой предлагалось "гуманитарное вторжение" в Бразилию с целью спасения гибнущего леса. Колонка резонировала с предложением президента Макрона задуматься над "международным статусом для крупнейшего в мире тропического леса" — другими словами, изъять его из исключительно бразильского суверенитета.

Макрон — не единственный, кто вскользь затронул взрывоопасную тему. Премьер Великобритании Борис Джонсон назвал драму амазонской сельвы "международным кризисом". Логика, стоящая за этим утверждением, испугала бразильцев. Те не успели забыть, как в 1992 году президент Франции Франсуа Миттеран заявил, что Амазония слишком важна для человечества, чтобы "оставить ее только южноамериканским странам", и замечание Шарля де Голля, отказавшего Бразилии в праве называться "серьезной страной".