Офис Зеленского подтвердил планы его встречи с Трампом и выступления в Генассамблее ООН

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября будет находиться с рабочим визитом в США, где выступит в Генеральной ассамблее ООН и встретится с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба офиса президента Украины в своем Telegram-канале.

"23-26 сентября президент Украины Владимир Зеленский осуществит рабочий визит в Соединенные Штаты Америки для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблее ООН. Владимир Зеленский выступит с речью во время общих дебатов сессии Генассамблеи ООН, а также примет участие в саммите по Целям устойчивого развития", - сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что в Нью-Йорке Зеленский проведет ряд двусторонних встреч с лидерами иностранных государств, "в том числе с президентом США Дональдом Трампом", однако конкретные даты этих встреч не назвали. Кроме того, украинский президент намерен встретиться с лидерами украинской общины Соединенных Штатов, руководителями еврейских организаций и представителями американских деловых кругов.