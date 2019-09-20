ВС Абхазии отказал проигравшему выборы президента Квицинии в иске на итоги голосования

СУХУМ, 20 сентября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Абхазии признал законным решение ЦИК о победе действующего президента Рауля Хаджимбы во втором туре выборов главы республики. Его оппоненту - оппозиционному кандидату в президенты от партии "Амцахара" ("Родовые огни") Алхасу Квицинии отказано в удовлетворении иска об отмене итогов голосования, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд решил в удовлетворении иска Квицинии к ЦИК о признании решения незаконным отказать", - сказал судья Генри Гамисония. Суд зачитал только резолютивную часть решения.

На прошлой неделе проигравший выборы президента Абхазии Квициния подал иск об отмене итогов голосования. Согласно окончательным данным ЦИК, Хаджимба набрал во втором туре выборов, состоявшемся 8 сентября, 47,39% голосов избирателей (39 тыс. 793), Квициния - 46,17% (38 тыс. 766), разница составила 1027 голосов. "Против всех" подано 3155 голосов избирателей.

По мнению Квицинии, в соответствии со статьей 19 закона "О выборах президента Абхазии" Хаджимба не должен считаться избранным главой государства, так как набрал меньше голосов, чем суммарно сам Квициния и пункт "против всех". Согласно статье закона, победителем во втором туре выборов считается кандидат, набравший больше голосов за себя, чем поданных против него. При этом в статье не уточняется, следует ли суммировать голоса "против всех" с голосами проигравшего кандидата.

ЦИК и президент Хаджимба не согласились с доводами Квицинии, но признали его право на обжалование.

Позже стало известно, что Квициния намерен обжаловать в кассационном порядке решение Верховного суда. "С решением суда мы не согласны и обязательно обжалуем. Такой судебный акт не имеет права на существование", - сказала его адвокат Инга Габилая.

При этом политик назвал решение Верховного суда ожидаемым. "Мы решение суда первой инстанции ожидали, - сказал Квициния ТАСС. - Мы не согласны, посовещаемся (по поводу обжалования - прим. ТАСС), будем заниматься нашей оппозиционной деятельностью жестче, более организованно".

Отвечая на вопрос, будет ли он выводить сторонников на акции, он заявил: "Жизнь покажет".