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Парламент Молдавии лишил иммунитета депутата по делу о концессии аэропорта Кишинева

Петр Жардан подозревается в злоупотреблении властью и отмывании денег

КИШИНЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Парламент Молдавии по запросу исполняющего обязанности генерального прокурора Дмитрия Робу лишил неприкосновенности депутата партии "Шор" Петра Жардана. Он подозревается в злоупотреблении властью при сдаче в концессию международного аэропорта Кишинева и отмывании денег.

"По данным следствия, Жардан был членом государственной комиссии, которая приняла решение о сдаче в концессию аэропорта. Он способствовал принятию благоприятного решения в пользу компании Avia Invest, после чего стал генеральным директором этой компании, допустив злоупотребление властью, способствовал отмыванию денег", - сказал Робу.

Накануне парламент по просьбе Робу лишил депутатской неприкосновенности парламентария от бывшей правящей Демократической партии Молдовы Владимира Чеботаря. По словам и.о. генпрокурора, это было необходимо для проведения расследования о нарушениях закона при концессии аэропорта, в которой он участвовал.

На прошлой неделе Агентство публичной собственности Молдавии подало в суд иск против компании Avia Invest, в котором потребовало признать недействительным договор о концессии аэропорта Кишинева от 30 августа 2013 года. В правительстве считают, что он был заключен с многочисленными нарушениями действующей нормативной базы, а также в ущерб интересам государства. Единственную в Молдавии воздушную гавань в 2013 году передали в концессию сроком на 49 лет компании Avia Invest. Она должна была инвестировать в развитие порядка  €245 млн, а также выплачивать роялти государству в размере 1% от доходов. Недавно компания Натаниэля Ротшильда NR Investments Ltd сообщила о покупке 95% акций Avia Invest, что подвергло критике правительство, которое ранее потребовало приостановить сделки, касающиеся аэропорта.

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