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Рынок земли на Украине откроют с октября 2020 года

Однако, права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, а также иностранные государства, которые подпадают под действие закона о санкциях

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Запрет на продажу сельхозземель на Украине предлагается снять с 1 октября 2020 года. Это предусматривает законопроект, вносящий изменения в действующее законодательство, текст которого обнародован в пятницу.

Как говорится в документе, приобретать земельные участки сельскохозяйственного назначения могут граждане и юридические лица Украины, территориальные громады (общины), государство.

Вместе с тем законопроект содержит норму о том, что права на покупку земли будут лишены физические и юридические лица, иностранные государства, которые подпадают под действие закона о санкциях. "Иностранцы и лица без гражданства могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения в порядке наследования по закону, но обязаны совершить их отчуждение на протяжении одного года со дня приобретения права собственности", - отмечается в проекте.

При этом в документе оговаривается также, что совокупная площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности гражданина или юридического лица Украины, с учетом связанных лиц в пределах одной области не должна превышать 15% земель сельскохозяйственного назначения такой области, а также не должна превышать 0,5% земель сельскохозяйственного назначения страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил Верховной раде до 1 декабря принять законопроект о создании рынка земли сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на ее продажу.

Премьер-министр страны Алексей Гончарук заявлял, что земельная реформа на Украине, которая в настоящее время разрабатывается новым правительством страны, будет предусматривать возможность приобретения иностранцами земель сельскохозяйственного назначения, но при условии регистрации юридического лица на Украине и уплаты налогов в бюджет государства. В целом, как утверждал глава правительства, ранее с участием Всемирного банка были проработаны 25 различных сценариев открытия рынка земли, при этом ключевым критерием является достижение "максимально экономического эффекта".

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