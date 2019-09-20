Трамп заявил, что США всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты всегда готовы к применению военной силы в отношении Ирана. Об этом заявил в пятницу журналистам президент США Дональд Трамп на встрече с премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном в Белом доме.

"Всегда готовы. Никогда еще не было страны, которая была бы лучше подготовлена", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готов ли он к военному варианту ответа в отношении Тегерана.

Как ранее заявил журналистам глава Комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд, его "работа заключается в том, чтобы предоставить президенту военные варианты действий, а решение, прибегать ли к применению военной силы, должен принять" глава Белого дома. Сам Трамп в среду сказал репортерам, отвечая на их вопросы в Сан-Диего (штат Калифорния), что не хочет войны. В то же время позднее он допустил, что ситуация "не будет урегулирована мирным путем".

Два нефтеперерабатывающих предприятия компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе были атакованы в ночь на 14 сентября с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ответственность за это взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки из 9,8 млн.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. Тегеран назвал эти обвинения беспочвенными. Глава МИД исламской республики Мохаммад Джавад Зариф предупредил в четверг в интервью телеканалу CNN о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны Вашингтона или Эр-Рияда.