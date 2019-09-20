Зеленский заверил представителей МВФ в приверженности реформам

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Джулией Козак и руководителем миссии МВФ на Украине Роном ван Роденом заверил их в приверженности Украины курсу реформ. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Я уверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - цитирует Зеленского пресс-служба.

Сообщается, что стороны также обсудили дальнейшие реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.

Зеленский отметил, что с начала своей работы Верховная рада IX созыва уже утвердила ряд законов, направленных на реформирование финансового сектора и борьбу с коррупцией. Глава украинского государства подчеркнул, что сотрудничество с МВФ является важным элементом повышения доверия к Украине со стороны иностранных инвесторов и международных партнеров.

В пресс-службе президента сообщили, что во встрече также принимали участие премьер-министр Украины Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Маркарова.