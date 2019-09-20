Глава МИД Украины: переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с РФ идут активно

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что переговоры о следующем обмене удерживаемыми лицами с Россией продвигаются "очень активно". Об этом он заявил в пятницу в интервью "Общественному ТВ".

"Я хочу вам сказать, что работа продвигается очень активно, я не буду ничего анонсировать, но я надеюсь, что в ближайшее время у нас будут дополнительные основания для радости", - сказал министр.

По его словам, работа по проведению обмена удерживаемыми лицами продолжается.

Пристайко подчеркнул, что переговоры об обмене имеют "деликатный" характер, поэтому иностранные партнеры Украины не принимают в них участие. "Более того, партнеры и не хотят участвовать в этих деликатных переговорах. Вы видите, насколько непростые решения были приняты и насколько дорогой иногда является цена за такие решения", - отметил Пристайко, подтвердив, что подразумевает выдачу России жителя Донецкой народной республики Владимира Цемаха, которого Нидерланды считают подозреваемым по делу о крушении малайзийского самолета Boeing 777.

Москва и Киев 7 сентября провели обмен удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35". Подготовка обмена активизировалась после избрания на пост президента Украины Владимира Зеленского. Активная фаза переговоров и оформления юридических процедур в отношении граждан двух стран, которых планировалось включить в список, началась несколько недель назад.

13 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не исключил, что Россия и Украина могут провести новый обмен удерживаемыми лицами, но предупредил, что подготовка потребует много работы и времени.