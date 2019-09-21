CNN: Трамп не будет участвовать в саммите ООН по климату

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не будет присутствовать на саммите ООН по климату, который пройдет 23 сентября и откроет неделю высокого уровня Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. Об этом сообщила в субботу телекомпания CNN со ссылкой на источники в Госдепартаменте США.

По их данным, Трамп в предстоящий понедельник примет участие в сессии ГА ООН, посвященной проблеме преследований в мире по принципу вероисповедания. Эта сессия пройдет параллельно с саммитом ООН по климату в Нью-Йорке. Вместо президента США на саммит решено направить заместителя помощника госсекретаря по вопросам океанов, окружающей среды и науки Марсию Берникэт.

Телекомпания напоминает, что Трамп не участвовал в сессии саммита Группы семи (G7), посвященной климату, и провел вместо этого двусторонние встречи с представителями Германии и Индии. Тема защиты окружающей среды и предотвращение потепления климата была обозначена Францией как одна из основных на саммите G7.

Согласно публикации, на саммит ООН по климату приглашены далеко не все страны. В число участников попали в том числе Германия, Великобритания, Франция, Китай и Индия. При этом Австралия и Япония, развивающие работающие на угле электростанции, вряд ли получат приглашение на это мероприятие, полагает CNN. По ее информации, Трампа, даже если бы он пожелал явиться на саммит ООН по климату, вряд ли попросили бы выступить.

О Парижском соглашении по климату

Парижское соглашение принято 12 декабря 2015 года по итогам 21-й конференции Рамочной конвенции об изменении климата. Страны пяти континентов тогда условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на два градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой. В июне 2017 года президент США Дональд Трамп заявил о выходе страны из Парижского соглашения. По его словам, договор перераспределяет богатства Соединенных Штатов в пользу других стран.

Россия планирует ратифицировать соглашение до конца текущего года. Целью является сокращение выбросов парниковых газов к 2020 году до уровня не более 75% от их объема в 1990 году. Планируется, что на протяжении 35 лет Россия будет удерживать испарения на одном уровне.