В МИД Саудовской Аравии назвали "смехотворными" слова Зарифа о риске масштабного конфликта

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр назвал нелепым и смехотворным предостережение главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа о риске начала полномасштабного военного конфликта в случае атаки со стороны Вашингтона или Эр-Рияда. Соответствующее заявление аль-Джубейр сделал в опубликованном в субботу интервью американскому телеканалу CNBC.

Его попросили прокомментировать слова иранского министра в четверг в интервью телекомпании CNN. "Начнется полномасштабная война", - сказал Зариф в ответ на вопрос о последствиях удара по Ирану со стороны США или Саудовской Аравии. Он добавил, что "Тегеран без сомнений будет защищать свою территорию".

"Министр иностранных дел Ирана уже не в первый раз делает нелепые и, откровенно говоря, смехотворные заявления", - сказал государственный министр по иностранным делам Саудовской Аравии. "Мы обязаны защищать свои границы, свой народ и инфраструктуру, однако мир несет на себе обязательство гарантировать то, чтобы Ирану не позволили остаться безнаказанным за убийство, а также гарантировать свободу судоходства в Персидском заливе и Аравийском море с целью не допустить перебоев в поставках энергоносителей", - добавил аль-Джубейр.

Он охарактеризовал как соглашательский механизм расчетов с Ираном INSTEX, который был разработан Германией, Францией и Великобританией в январе этого года. ЕС объявил о начале его работы 28 июня. "Напрасно рассчитывать на то, что Иран, если обращаться с ним мягче, станет вести себя лучше. Такого не случалось за последние 40 лет и не произойдет в будущем. Мы считаем соглашательской идею предоставления займов Ирану", - утверждал аль-Джубейр.

Два крупнейших предприятия национальной нефтяной компании Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах". В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей в сутки с 9,8 млн баррелей.

В среду официальный представитель саудовского Министерства обороны Турки аль-Малики представил на пресс-конференции в Эр-Рияде фрагменты дронов и крылатых ракет, подтверждающие, по его словам, причастность к атакам Ирана. Как он сообщил, в диверсиях было использовано 18 беспилотных летательных аппаратов типа Delta Wing с усовершенствованной системой позиционирования и семь высокоточных крылатых ракет Ya Ali.