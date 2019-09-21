В ДНР сообщили, что украинские силовики нанесли минометный удар по селу Ленинское

ДОНЕЦК, 21 сентября. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины вечером в субботу обстреляли из минометов село Ленинское на юге Донецкой народной республики. Об этом заявили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"В 17:35 украинские силовики обстреляли из минометов село Ленинское на юге республики. Было выпущено в общей сложности 30 мин калибром 120 мм", - цитирует слова представителя ведомства Донецкое агентство новостей.

По данным представительства, в 15:45 украинскими военнослужащими было выпущено семь мин калибром 120 мм по поселку шахты "Трудовская" на западной окраине Донецка.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать бессрочное перемирие. В заявление впервые были включены обязательства сторон о дополнительных мерах соблюдения режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные в тот же день нарушили договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге ДНР.