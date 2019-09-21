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Порошенко заявил, что договорился с Зеленским о встрече

Экс-президент Украины также подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским
Президент Украины Петр Порошенко Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС
Описание
Президент Украины Петр Порошенко
© Михаил Палинчак/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ко встрече с действующим главой государства Владимиром Зеленским.

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"У меня был очень короткий разговор с господином Зеленским. Мы договорились о встрече, и эта встреча ещё не состоялась. Я готов к этой встрече, если он готов, и готов обойтись без этой встречи, если она ему не нужна", - сказал Порошенко в субботу в эфире "Пятого канала". Чему будет посвящена эта встреча, он не сообщил.

Порошенко также подтвердил, что встречался с олигархом Игорем Коломойским. "С Коломойским я встречался за последние два с половиной или три года один раз. Это был разговор длительностью, наверное, полчаса, может, 35 минут. Разговор был ни о чем", - добавил бывший президент.

Ранее Коломойский сообщил, что один раз встречался с Порошенко после выборов главы государства.

На Украине Коломойского связывают с президентом Владимиром Зеленским.

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичЗеленский, Владимир Александрович
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