Президент Израиля начал консультации с партиями по назначению кандидата в премьеры

ТЕЛЬ-АВИВ, 22 сентября. /ТАСС/. Президент Израиля Реувен Ривлин начал в воскресенье консультации с представителями партий, прошедших в Кнессет (парламент) 22-го созыва по результатам выборов 17 сентября, по кандидатуре депутата, которому должно быть поручено формирование правительственной коалиции.

Как сообщила президентская канцелярия, всего в воскресенье президент обсудит кандидатуру будущего премьера с представителями пяти из девяти партий, проходящих в парламент. Первыми в 17:00 (время совпадает с московским) Ривлин принимает представителей центристского блока "Кахоль-Лаван", который по результатам подсчета 99,8% голосов получает 33 места в парламенте. Затем состоится встреча президента с официальными переговорщиками от партии "Ликуд" премьер-министра Биньямина Нетаньяху, которой отходят 31 из 120 мест в Кнессете. Далее Ривлин примет представителей "Объединенного арабского списка" (13 мест), ультраортодоксальной ШАС (девять мест) и партии "Наш дом - Израиль" (восемь парламентских кресел) бывшего министра обороны страны Авигдора Либермана.

Президент продолжит консультации с представителями остальных четырех партий, прошедших в парламент, в понедельник утром, сообщили в его канцелярии. Первыми в 10:00 он примет переговорщиков от "Объединенного иудаизма Торы" (восемь мест в парламенте), затем - представителей блока правых партий "Ямина" (семь депутатских кресел) экс-министра юстиции Аелет Шакед, а следом за ними - делегатов от блока левых партий "Авода-Гешер" (шесть мест) и "Демократического союза" (пять парламентских кресел).

По закону, президент Ривлин по итогам выборов должен поручить одному из депутатов Кнессета сформировать новое правительство, на что ему будет отведено 42 дня. Кандидатом в премьер-министры, как правило, становится лидер партии с наибольшим числом депутатских мандатов, однако сформировать кабинет президент может поручить и политику, чья партия не получила больше всего голосов, а также просто депутату при условии, что он в состоянии собрать коалицию, поддерживаемую 61 из 120 парламентариев. Для определения имени депутата, которому будет поручено формирования кабинета, Ривлин по закону проводит консультации с представителями прошедших в парламент партий.