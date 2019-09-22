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Глава МИД Франции намерен обсудить с коллегами на полях ГА ООН украинский кризис

Жан-Ив Ле Дриан приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной

ООН, 22 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан планирует обсудить со своими зарубежными коллегами на полях сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке украинский кризис. Об этом французский министр сообщил на брифинге в воскресенье.

"У меня будет возможность обсудить украинский кризис с моими коллегами", - сказал Ле Дриан.

Он приветствовал обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной, проведенный Москвой и Киевом 7 сентября. Ле Дриан отметил, что это стало "крайне важным [событием] с момента начала конфликта". "Эти подвижки помогут найти доверие между различными сторонами в свете потенциальной встречи глав государств и правительств "нормандского формата", - подчеркнул министр. По словам Ле Дриана, "эта встреча может создать новую динамику переговорного процесса и открыть путь для урегулирования конфликта".

74-я сессия Генассамблеи открылась в Нью-Йорке в минувший вторник. 24 сентября в рамках ГА начнутся ежегодные общие прения (общеполитические дискуссии). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте всемирной организации, ожидается участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичУкраинаФранцияКризис на УкраинеЛе Дриан, Жан-ИвГенассамблея ООН - 2019
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