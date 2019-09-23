Абэ на встрече с Трампом рассчитывает обсудить КНДР и торговое соглашение

ТОКИО, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Синдзо Абэ на предстоящих в Нью-Йорке переговорах с президентом США Дональдом Трампом рассчитывает обсудить проблему КНДР и вопрос торгового соглашения между двумя государствами. Об этом сам глава японского правительства заявил журналистам в понедельник перед отлетом в США для участия в Генеральной ассамблее ООН.

"Я рассчитываю обсудить торговое соглашение, которое было бы выигрышным для наших обеих стран, а также ситуацию вокруг Северной Кореи", - подчеркнул он.

Япония и США с апреля ведут торговые переговоры в новом формате. Между странами до сих пор нет соглашения о свободной торговле, и условия его заключения стали предметом острых противоречий внутри Японии, где против существенного снижения пошлин выступает влиятельное сельскохозяйственное лобби. Тем не менее, как заявил ранее Трамп, Вашингтон и Токио могут заключить торговый пакт на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

74-я сессия Генассамблеи открылась в Нью-Йорке в минувший вторник. 24 сентября в рамках ГА начнутся ежегодные общие прения (общеполитические дискуссии). Как сообщается в пресс-релизе, опубликованном в пятницу на сайте всемирной организации, ожидается участие 91 главы государства, 45 глав правительств и 44 министров. Российскую делегацию возглавит глава МИД Сергей Лавров.