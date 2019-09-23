В Каталонии задержаны девять радикально настроенных сторонников независимости

МАДРИД, 23 сентября. /ТАСС/. Гражданская гвардия Испании задержала девять сторонников независимости Каталонии, которые занимались "подготовкой насильственных действий". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в правоохранительных органах пиренейского королевства.

"Операция продолжается, она началась этим утром", - отметили в гражданской гвардии. Там уточнили, что стражи порядка провели обыски. По данным газеты El Periodico , в ходе обысков изъяли легковоспламеняющиеся материалы и вещества, которые могут использоваться при изготовлении взрывчатых веществ.

Как сообщает издание, радикально настроенные задержанные связаны с так называемыми комитетами в защиту республики, которые борются за независимость автономии. Они могли планировать совершить нападения в октябре текущего года. Операция стала результатом расследования, которое началось почти два года назад и имеет отношение к преступлениям, связанным с террористической деятельностью.

1 октября исполнится два года с момента проведения референдума о независимости Каталонии. Мадрид изначально называл этот плебисцит нелегитимным и отказывался признавать его результаты. 27 октября 2017 года парламент Каталонии утвердил резолюцию о провозглашении независимой республики. В ответ власти страны задействовали 155-ю статью конституции, которая ранее никогда не применялась и позволила ограничить самоуправление региона.

В октябре Верховный суд Испании может вынести вердикт по делу каталонских политиков, которые причастны к организации референдума. Не исключаются новые акции протеста в регионе.

Сторонниками "комитетов в защиту республики" чаще всего являются радикально настроенные молодые люди, которые устраивают беспорядки и крайне агрессивно ведут себя по отношению к представителям правоохранительных органов.