Украинский премьер решил стать еще и видеоблогером

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил, что отныне будет вести еженедельные видеоблоги о деятельности его правительства.

"Друзья, пока еще есть часок до конца этой сложной и насыщенной недели, хочу показать свой первый в жизни видеблог #ЧашкаПремьера", - сообщил он на своей странице в Facebook, опубликовав первый выпуск.

В нем Гончарук напомнил, что кабинет на минувшей неделе подал в Верховную раду проект госбюджета на 2020 год и утвердил модель разделения компании "Нафтогаз Украины", запустил Министерство цифровой трансформации, назначил нового главу Фонда госимущества.

В заключение премьер пообещал записывать небольшие видеоролики каждое воскресенье. В них он намерен рассказывать, что произошло в украинской политике за неделю.

Первый день своей работы на посту главы кабинета Алексей Гончарук также отметил записью видеоролика. 1 сентября он опубликовал видео, в котором катался на самокате по коридорам кабинета министров. По его словам, в здании правительства Украины много этажей и кабинетов, работают тысячи людей, а коридоры "такие длинные, что, порой, можно пользоваться самокатом".