Премьер-министр Молдавии может посетить Москву в ближайшие недели

МОСКВА, 23 сентября. /ТАСС/. Премьер Молдавии Майя Санду может посетить Россию с официальным или рабочим визитом в ближайшие недели, сообщил президент Молдавии Игорь Додон в эфире телеканала "Россия-24".

"У нас идет сейчас полная перезагрузка молдаво-российских отношений. Если раньше, в последние три года, наши двусторонние отношения держались на диалоге президентов и частично регионов, средний уровень практически отсутствовал, имею в виду правительство и парламент, сейчас у нас по всем уровням идет полноценная работа <...> Я так понимаю, что в ближайшие недели премьер-министр должна с официальным либо рабочим визитом приехать в вашу страну", - сказал Додон.

Он напомнил, что в сентябре возобновилась работа совместной межправительственной комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которая не собиралась с 2016 года из-за ухудшения отношений между странами. Кроме того, 11 сентября министр иностранных дел России Сергей Лавров на переговорах в Москве обсудил с главой МИД Молдавии Николаем Попеску пути урегулирования разногласий между Москвой и Кишеневом по вопросам двустороннего взаимодействия, а также положение русскоязычного населения Молдавии и ситуацию в Приднестровье.

"Все это положительные сигналы, которые способствуют тому, что бизнес очень активен", - отметил он, выразив надежду на существенное увеличение торгового оборота двух стран. "У нас и так за первые шесть месяцев есть положительная динамика", - добавил он.